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Агент Адриано: Луиз всегда выражал желание вернуться в "Интернасьонал"

Агент нападающего "Спартака" Луиза Адриану Жилмар Велоз заявил, что футболист хочет вернуться в Бразилию.

Ранее 31-летний Адриано играл за "Интернасьонал".

"Интернасьонал" ищет отличных игроков. Луиз Адриану всегда выражал желание вернуться туда. Он находится в списке игроков, за которыми следят в этом клубе", - цитирует Велоза Revista Colorada.
Теги: Интернасьонал Адриано Спартак
Сегодня, 22:31
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(1)
#3  magger  СССР (Сегодня, 22:59)
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Желание "вернуться туда" особенно к декабрю появляется. Жопу морозить кому охота?


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008 [жалоба]
#2  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 22:36)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я ж говорю-игры агента. Пусть сыграет в карманный бильярд-чемпионом станет.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 22:36)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
По игре видно, что он давно забил на свинарню.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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