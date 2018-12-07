Агент Адриано: Луиз всегда выражал желание вернуться в "Интернасьонал"

Агент нападающего "Спартака" Луиза Адриану Жилмар Велоз заявил, что футболист хочет вернуться в Бразилию.Ранее 31-летний Адриано играл за "Интернасьонал"."Интернасьонал" ищет отличных игроков. Луиз Адриану всегда выражал желание вернуться туда. Он находится в списке игроков, за которыми следят в этом клубе", - цитирует Велоза Revista Colorada.