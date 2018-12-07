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Маттео Дармиан может перейти в "Фулхэм"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может стать игроком "Фулхэма", передает Tuttomercato.

Лондонский клуб хочет арендовать Дармиана на полгода с последующим правом выкупа.

В текущем сезоне Дармиан провел 3 матча в составе "МЮ".
Теги: Дармион Фулхэм
Сегодня, 23:16
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