Маттео Дармиан может перейти в "Фулхэм"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может стать игроком "Фулхэма", передает Tuttomercato.Лондонский клуб хочет арендовать Дармиана на полгода с последующим правом выкупа.В текущем сезоне Дармиан провел 3 матча в составе "МЮ".