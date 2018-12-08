Нападающий "Барселоны" Луис Суарес восстановился после травмы правого колена.Форвард приступил к тренировкам в общей группе и сможет принять участие в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола".Уругвайский футболист пропустил около двух недель из-за травмы.Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится на стадионе "Корнелья - Эль Прат" 8 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.