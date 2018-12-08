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Луис Суарес восстановился после травмы

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес восстановился после травмы правого колена.

Форвард приступил к тренировкам в общей группе и сможет принять участие в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола".

Уругвайский футболист пропустил около двух недель из-за травмы.

Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится на стадионе "Корнелья - Эль Прат" 8 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 01:05
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