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Килиан Мбаппе считает Зидана большим человеком

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о Зинедине Зидане.

Французский футболист после завершения карьеры игрока работает тренером. Последним его местом стал мадридский "Реал", вместе с которым Зидан выиграл три Лиги чемпионов.

"Зидан - большой человек. Я недавно с ним познакомился и чувствовал себя рядом с ним совсем маленьким, хотя со мной это бывает нечасто.

У него такая харизма, что начинает казаться, будто перед тобой стоят 15 человек, а не один. Это даже странно. Хотел бы я встретиться с ним еще раз? Конечно, я был бы не против", - цитирует Мбаппе France Football.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Зидан
Сегодня, 01:28
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