Килиан Мбаппе считает Зидана большим человеком

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о Зинедине Зидане.Французский футболист после завершения карьеры игрока работает тренером. Последним его местом стал мадридский "Реал", вместе с которым Зидан выиграл три Лиги чемпионов."Зидан - большой человек. Я недавно с ним познакомился и чувствовал себя рядом с ним совсем маленьким, хотя со мной это бывает нечасто.У него такая харизма, что начинает казаться, будто перед тобой стоят 15 человек, а не один. Это даже странно. Хотел бы я встретиться с ним еще раз? Конечно, я был бы не против", - цитирует Мбаппе France Football.