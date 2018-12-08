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"Боруссия" Д в гостях одолела "Шальке"

В Бундеслиге состоялись несколько матчей 14-го тура.

Чемпионат Германии

14 тур

"Шальке-04" – "Боруссия" Д 1:2

Гол: Калиджиури, 61 (пен.) - Делейни, 8, Санчо, 74

"Шальке": Ферман, Очипка (Коноплянка, 76), Сане, Настасич, Калиджиури, Руди, Шёпф, Бенталеб (Сердар, 55), Арит, Маккенни, Бургшталлер (Мендил, 37)

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Хакими, Диалло, Аканджи, Витсель, Санчо (Пулишич, 89), Делейни, Алькасер, Ройс, Ларсен (Геррейеро, 64)

Предупреждения: Пищек, 15, Очипка, 22, Сане, 31, Настасич, 59, Хакими, 64, Ройс, 67, Руди, 90

"Бавария" – "Нюрнберг" 3:0

Гол: Левандовски, 10, 27, Рибери, 58

"Бавария": Нойер, Рафинья, Алаба, Киммих, Зюле, Боатенг, Горецка (Алькантара, 63), Рибери (Коман, 62), Гнабри (Вагнер, 75), Левандовски, Мюллер

"Нюрнберг": Бредлов, Годен, Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Бауэр, Эррас (Эвертон, 84), Райн (Петрак, 70), Керк (Зрелак, 69), Исхак, Мисидьян

Предупреждения: Алаба, 63
Теги: Боруссия Шальке
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