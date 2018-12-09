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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Маурицио Сарри: очень рад победе, обыграть "Манчестер Сити" или Хосепа Гвардиолу не очень просто
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".
"Я очень рад победе, ведь обыграть "Манчестер Сити" или Хосепа Гвардиолу не очень просто. Нам трудно искать мотивацию. Когда мы ее находим, становимся очень сильной командой. Сегодня мы сыграли как надо", — приводит слова Сарри ВВС.
"Газета.ру"
"Я очень рад победе, ведь обыграть "Манчестер Сити" или Хосепа Гвардиолу не очень просто. Нам трудно искать мотивацию. Когда мы ее находим, становимся очень сильной командой. Сегодня мы сыграли как надо", — приводит слова Сарри ВВС.
"Газета.ру"
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