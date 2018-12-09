Впервые за 12 лет в Серии А работают только итальянские тренера

Итальянский специалист Чезаре Пранделли сменил хорвата Ивана Юрича на посту наставника "Дженоа".Таким образом, теперь среди главных тренеров Серии А нет ни одного иностранца.По информации Football Italia, в последний раз в высшем дивизионе чемпионата Италии главными тренерами клубов являлись исключительно итальянские специалисты только в сезоне-2006/07, то есть 12 лет назад.