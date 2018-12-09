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Впервые за 12 лет в Серии А работают только итальянские тренера

Итальянский специалист Чезаре Пранделли сменил хорвата Ивана Юрича на посту наставника "Дженоа".

Таким образом, теперь среди главных тренеров Серии А нет ни одного иностранца.

По информации Football Italia, в последний раз в высшем дивизионе чемпионата Италии главными тренерами клубов являлись исключительно итальянские специалисты только в сезоне-2006/07, то есть 12 лет назад.

"Газета.ру"
Сегодня, 11:10
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#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 11:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Тренеры. Так грамотно.


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Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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