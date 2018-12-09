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Маурицио Сарри: думаю, устранить этот разрыв за сезон нереально

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал соперничество с "Манчестер Сити" в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

В матче 16-го тура чемпионата Англии 8 декабря "синие" одолели соперников со счетом 2:0.

"Думаю, устранить этот разрыв за сезон нереально. Мы можем сыграть сильнее в отдельно взятом матче, но на дистанции в десять месяцев это очень сложно. Думаю, на данный момент они являются сильнейшей командой Европы. Сегодня нам в определенной степени повезло, поскольку в первые 25 минут соперник вполне мог забить. Я рад этой победе, поскольку обыграть Гвардиолу всегда непросто. Я знаю, что они на шаг опережают нас, поэтому нам нужно работать и стремиться сократить отставание. Мы сделаем все для этого", — цитирует Сарри пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси Манчестер Сити
Сегодня, 11:36
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