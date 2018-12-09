Жорди Альба: "Золотой мяч" – лживая награда

Защитник "Барселоны" Жорди Альба считает, что Лионель Месси должен был получить "Золотой мяч" по итогам года."Золотой мяч" – это ложь. Все знают, что Месси – лучший игрок в мире на сегодняшний день", - цитирует Альбу Goal.com.Напомним, что "Золотой мяч-2018" завоевал хавбек "Реала" Лука Модрич.