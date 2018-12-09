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Жорди Альба: "Золотой мяч" – лживая награда

Защитник "Барселоны" Жорди Альба считает, что Лионель Месси должен был получить "Золотой мяч" по итогам года.

"Золотой мяч" – это ложь. Все знают, что Месси – лучший игрок в мире на сегодняшний день", - цитирует Альбу Goal.com.

Напомним, что "Золотой мяч-2018" завоевал хавбек "Реала" Лука Модрич.
Теги: Альба Месси
Сегодня, 14:03
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#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 15:38)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
я думаю Заболотный сильнее Месси!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  marsel65  мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 15:31)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Понятно ,что с Лео может сравниться только Криштиану. Техника,дриблинг,удар все есть. Но по мысле ,пониманию игры ,какие пасы раздает, Месси нет равных в мире. Ну понятно,что португалец сильнее играет головой.


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Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011 [жалоба]
#6  brysy  москва (Сегодня, 15:08)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Объективно рассуждая, на сегодняшний день, лучшими в мире являются два игрока, это Месси и Рональду, они конечно резко отличаются друг от друга по манере игры, у каждого свой стиль игры и выбирать лучшего из лучших, надо только между ними, мне больше нравиться Месси, как он распоряжается мячом, какие фантастические удары и какие голы он забивает с игры и со штрафных и его стиль мне нравиться больше, он более мягкий, у Роналду он более агрессивный, для меня лично есть такой футболист Месси и другие игроки, а золотой мяч Модрича, это высосанная из пальца история, и кому вообще в башку взбрело, что он лучший игрок мира, это просто в голове не укладывается. Альба правильно сказал, это чистой воды ложь, а вся церемония награждения, это цирковое представление.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#5  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:04)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бауэр
Если вы смотрели и смотрите большинство грандов европейских чемпионатов, и хоть чуть-чуть играете или играли во дворе, то вам станет ясно, что такого как Месси, нет и никто с ним не сравнится (про Пеле немного знаю, а матчей всего с десяток смотрел и то на перемотке в записи) Так, вот Месси постоянно опекают двое или даже трое + еще один всегда на подстраховке, никакого игрока в мире, больше так не опекают соперники. Против того же Кристиано, всегда действуют максимум двое...По мне, Месси самый выдающий футболист всех времен. Хотя мне по душе ближе Роналдиньо.

Бред. Роналду гораздо круче этого аргентинишки.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#4  liasport433   (Сегодня, 15:03)
  • +1
  •  (5)

я бы поспорил, что месси показал в сборной? да ничего... модрич лидером был ... и реально хорошо отыграл в главном в мире турнире.... другие тоже хороши, но модрич полузащитник, не выделяется как месси, ну давайте, для справедливости, разделим, лучший защитник вратарь и тд, и всем в амплуа по золотому мячу.... а то защитник пашут вратари отбивают, а нападающий забьет , получит славу, и бежит как дзюба , сто метровку на рекорд, жаль что не в матче так!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#3  Бауэр  Москва (Сегодня, 14:42)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Если вы смотрели и смотрите большинство грандов европейских чемпионатов, и хоть чуть-чуть играете или играли во дворе, то вам станет ясно, что такого как Месси, нет и никто с ним не сравнится (про Пеле немного знаю, а матчей всего с десяток смотрел и то на перемотке в записи) Так, вот Месси постоянно опекают двое или даже трое + еще один всегда на подстраховке, никакого игрока в мире, больше так не опекают соперники. Против того же Кристиано, всегда действуют максимум двое...По мне, Месси самый выдающий футболист всех времен. Хотя мне по душе ближе Роналдиньо.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
#2  pahitosik  Москва (Сегодня, 14:20)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Модрич ну никак не должен был получать мяч. Даже Гризман была лучшей кандидатурой.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:19)
  • +2
  •  (12)

Все знают, что Месси – лучший игрок в мире на сегодняшний день", - цитирует Альбу Goal.com.

Ну честно сказать, именно на сегодня лучший Роналдо. Далее Месси. И дальше просто никого. Где-то внизу там, у подножья Джомолунгмы что-то шевелится непонятное...

Завтра уже наоборот - Месси , а за ним Роналдо. Но только так. И никого нет рядом до сих пор
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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