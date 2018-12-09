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"Эйбар" и "Леванте" забили 8 голов на двоих

"Эйбар" сыграл вничью с "Леванте" (4:4) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

15 тур

"Эйбар" – "Леванте" 4:4

Голы: Энрич, 8, Моралес, 9, Робер, 25, Эскаланте, 57, Шарлес, 61 (пен.), 65, Гарсия, 75, Майораль, 90+1

"Эйбар": Риесго, Анхель, Оливейра, Рамис (Арбилья, 83), Сасета, Эскаланте, Орельяна (Бласис, 72), Диоп, Пенья, Энрич (Гарсия, 76), Шарлес

"Леванте": Оласабаль, Гарсия (Боатенг, 87), Робер, Чема, Кабако (Коке, 70), Кампанья, Барди, Рочина, Моралес, Хасон, Марти (Майораль, 70)
Теги: Эйбар Леванте
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