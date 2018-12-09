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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Джейдон Санчо: Неймар мой любимый игрок
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо признался, что его кумиром является Неймар.
18-летний англичанин в нынешнем сезоне в бундеслиге провел 14 матчей, забив пять мячей.
"Когда я был моложе, моим любимым игроком был Роналдинью. Это прекрасный футболист. Он всегда улыбается на поле. А теперь мой любимый игрок Неймар. Мне он нравится, потому что Неймар не похож ни на кого. Он другой. Это не всегда всем нравится, но такой у него способ самовыражения. Люди могут пытаться повторять то, что он делает, но вряд ли у них получится", - цитирует The Mirror Санчо.
"Спорт-Экспресс"
18-летний англичанин в нынешнем сезоне в бундеслиге провел 14 матчей, забив пять мячей.
"Когда я был моложе, моим любимым игроком был Роналдинью. Это прекрасный футболист. Он всегда улыбается на поле. А теперь мой любимый игрок Неймар. Мне он нравится, потому что Неймар не похож ни на кого. Он другой. Это не всегда всем нравится, но такой у него способ самовыражения. Люди могут пытаться повторять то, что он делает, но вряд ли у них получится", - цитирует The Mirror Санчо.
"Спорт-Экспресс"
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