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Джейдон Санчо: Неймар мой любимый игрок

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо признался, что его кумиром является Неймар.

18-летний англичанин в нынешнем сезоне в бундеслиге провел 14 матчей, забив пять мячей.

"Когда я был моложе, моим любимым игроком был Роналдинью. Это прекрасный футболист. Он всегда улыбается на поле. А теперь мой любимый игрок Неймар. Мне он нравится, потому что Неймар не похож ни на кого. Он другой. Это не всегда всем нравится, но такой у него способ самовыражения. Люди могут пытаться повторять то, что он делает, но вряд ли у них получится", - цитирует The Mirror Санчо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Санчо Неймар
Сегодня, 17:15
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