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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Вчера, 23:44
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"Ривер Плейт" - четырехкратный обладатель Кубка Либертадорес!
"Ривер Плейт" победил "Бока Хуниорс" в ответном матче финала Кубка Либертадорес-2018 со счетом 3:1. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
Напомним, что ответная игра несколько раз переносилась из-за беспорядков со стороны болельщиков.
Кубок Либертадорес
Финал
Ответный матч
"Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" - 3:1 д.в.
Голы: Бенедетто, 44 (0:1). Пратто, 68, (1:1). Кинтеро, 109 (2:1)
Напомним, что ответная игра несколько раз переносилась из-за беспорядков со стороны болельщиков.
Кубок Либертадорес
Финал
Ответный матч
"Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" - 3:1 д.в.
Голы: Бенедетто, 44 (0:1). Пратто, 68, (1:1). Кинтеро, 109 (2:1)
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