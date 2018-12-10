"Ривер Плейт" - четырехкратный обладатель Кубка Либертадорес!

"Ривер Плейт" победил "Бока Хуниорс" в ответном матче финала Кубка Либертадорес-2018 со счетом 3:1. Первая игра завершилась со счетом 2:2.Напомним, что ответная игра несколько раз переносилась из-за беспорядков со стороны болельщиков.Кубок ЛибертадоресФиналОтветный матчБенедетто, 44 (0:1). Пратто, 68, (1:1). Кинтеро, 109 (2:1)