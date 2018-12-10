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"Ривер Плейт" - четырехкратный обладатель Кубка Либертадорес!

"Ривер Плейт" победил "Бока Хуниорс" в ответном матче финала Кубка Либертадорес-2018 со счетом 3:1. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Напомним, что ответная игра несколько раз переносилась из-за беспорядков со стороны болельщиков.

Кубок Либертадорес

Финал

Ответный матч

"Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" - 3:1 д.в.

Голы: Бенедетто, 44 (0:1). Пратто, 68, (1:1). Кинтеро, 109 (2:1)
Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Сегодня, 01:07
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#3  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 01:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
дикий матч, особенно овертаймы, совсем не похожи на европейский футбол


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 01:14)
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online

Просто нет слов. Это футбол даже не с темной стороны Луны, и даже не с другой планеты - это вообще другая Вселенная, Галактика, блеать.

Вот это понимаю - люди играют за свою команду, не за бабло - до судорог, до травм, до смерти.

Респект либертадоресам.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 01:08)
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online
Болеет за:
«Терек»
П*****, что в Аргентине сейчас начнётся, футбольные фанаты (особенно дрезинские) берегов не видят...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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