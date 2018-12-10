Кубок освободителей от испанцев в испанской столице. Как это было?

NOW: Clashes between River Plate fans an riot police as the match between River Plate and Boca Juniors is about to start: pic.twitter.com/skeMQg0ktP — Tom vdm (@TVDMolen) November 24, 2018

После матча игроки "Ривера" танцевали с зонтиками

QUINTERO WITH THE BIGGEST GOAL OF HIS CAREER pic.twitter.com/kUFrZtSby6 — Escojar (@Escojar) December 9, 2018

Хуан Кинтеро с кубком Либертадорес

Накануне вечером в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» был разыгран Кубок Либертадорес. В огненном матче «Ривер Плейт» нанёс поражение «Боке Хуниорс», выиграв долгожданный трофей. Матч переносился дважды из-за беспорядков в Буэнос-Айресе. В результате финал латиноамериканского аналога Лиги чемпионов пришлось перенести в Мадрид.– о «суперклассико» и безумной ситуации с этим матчем.Мы уже писали о том, как буйства фанатов «Ривер Плейта» заставили организаторов перенести финальный матч турнира. Если вдруг пропустили, напоминаем, финал Кубка Либертадорес в этом году получился многострадальным. Финал проводится по двухматчевой схеме. Первая игра, проходившая на легендарной «Бомбанере», родном стадионе «Боки Хуниорс», состоялась лишь со второй попытки: из-за проливного дождя матч пришлось перенести. Игра в итоге завершилась со счётом 2:2.Ответная встреча должна была состояться на «Монументале», стадионе «Ривер Плейта». Но провести матч на этой арене так и не удалось уже из-за бесчинств фанатов. В Буэнос-Айресе собрался весь бомонд мирового футбола, включая президента ФИФА Джанни Инфантино. Вместо праздника футбола зрители увидели беспорядки на улицах аргентинской столицы. Фанаты «Ривера» закидали автобус «Боки» камнями и сподручными предметами. В результате несколько игроков «Хуниорс» получили травмы осколками стёкол. Ситуацию усугубило вмешательство аргентинской полиции, применившей газ. Футболисты «Боки» жаловались на плохое самочувствие, а Карлоса Тевеса и вовсе рвало в раздевалке. Руководство ФИФА и КОНМЕБОЛ настаивало на проведении матча и даже подготовило справку об отсутствии серьёзных травм у игроков (!!), но здравый смысл восторжествовал.Игроки «Боки» выступили против проведения встречи и даже угрожали бойкотом. Футболисты вели прямые трансляции в социальных сетях, публикуя собственные фотографии и видео с масштабом погромов. И под давлением футбольные чиновники всё же решили перенести матч на другой день. После этого начались кабинетные войны. Руководство «Боки» требовало засчитать сопернику техническое поражение, хотя необходимо понимать, что фанаты этого клуба вряд ли уступают визави из «Ривер Плейта» в плане сумасшествия. КОНМЕБОЛ угрожал уже «Боке Хуниорс» техническим поражением, если клуб откажется от участия в перенесённом матче. Сперва было решено просто провести игру на «Монументале» в другой день, но затем стало известно, что матч будет перенесён на нейтральную территорию.В принципе, это решение уже стало скандальным и не совсем спортивным. Получается, что первый матч команды проводили в логове «Боки» в окружении болельщиков (по правилам в Аргентине на стадион не пускают фанатов гостевой команды), а ответная встреча проходила на нейтральном поле. Но самое главное, что Копа Либертадорес, названный так в честь освобождения Латинской Америки от колониального гнёта, было решено провести в Мадриде! Получилось весьма символично.Решение о переносе матча в Буэнос-Айрес критиковали действующие игроки и бывшие легенды. Позором данное решение назвали Дани Алвес, Тевес, Эктор Бракамонте и многие другие игроки. Не в восторге от решения остался и президент «Ривера» Родольфо Д’Онофрио. Впрочем, его недовольство вполне очевидного: вместо домашнего матча клубу пришлось играть на нейтральной территории.Впрочем, если отбросить эмоции и символизм, связанный с эпохой конкистадоров и колониальных войн, то решение было абсолютно логичным и оправданным. Какие были альтернативы у организаторов? Бразилия, арабские и азиатские страны. С точки зрения финансов выбор в пользу условного Дубая был очевидным, но разве всё измеряется деньгами? Проводить матч двух аргентинских команд в Бразилии или другой стране Латинской Америки тоже не слишком мудро. Пожалуй, Мадрид или один из американских городов в данном случае были лучшими альтернативами.«Сантьяго Бернабеу» был забит практически под завязку. Пока президент Ла Лиги Хавьер Тебас грезит идеей проведения матчей чемпионата Испании в Майами, пытаясь выйти на импортные рынки, КОНМЕБОЛ привёз собственный матч в Испанию! И ведь получилось здорово, это было действительно круто!Преданные фанаты «Боки» и «Ривера» прилетели в Мадрид. Понятно, что для них 10-часовой перелёт не стал проблемой, на такие матчи за командой можно и нужно лететь. В то же время на «Сантьяго Бернабеу» пожаловали многие игроки европейских клубов. Так, фактически целую ложу арендовали футболисты «Ювентуса», на трибунах были замечены Лео Месси и многие другие. Получилась такая яркая аргентинская тусовка в центре Европы.Отрадно, что сами игроки не подкачали. «Бока» и «Ривер» выдали настоящее «суперклассико», в котором было всё: жёсткость, драма, удаление, великолепный гол, отчаянные попытки отыграться и безумные заключительные пять минут. Признаться, в европейском футболе такого сумасшествия не приходилось видеть давно. После матча бывший игрок «Динамо» Роман Орещук раскритиковал матч, обвинив команды в «дворовом футболе». Но, скорее, стоит говорить об искреннем футболе, в котором командам уже было нечего терять. Да, в плане качества футбола увиденное сложно назвать образцом, но разве финал Лиги чемпионов всегда соответствует высоким стандартам футбола? Такие матчи болельщики любят за эмоции, которых в «суперклассико» было предостаточно.В соответствии с регламентом в случае ничьей в ответном матче командам предстояло сыграть дополнительное время, причём, неважно, сыграли бы команды 0:0 или 5:5. Правило гостевого гола не играло никакой роли. Драматургия матча была на высшем уровне. «Бока Хуниорс» открыл счёт в концовке первого тайма, «Ривер» отыгрался в середине второго. Далее уже в овертайме «Бока» лишилась одного из игроков из-за удаления, а затем Хуан Кинтеро стал автором шедеврального гола.В концовке «Бока Хуниорс», доигрывая уже вдевятером (Фернандо Гаго не смог доиграть матч и покинул поле, хромая), устроила штурм ворот соперника. За пять минут до конца в атаку во время углового рванул уже и голкипер Эстебан Андрада. Когда вы в последний раз видели, чтобы вратарь бежал на угловой за пять минут до конца матча?! И смелость «Боки» едва не была вознаграждена: в одном из эпизодов «Ривер» спасла штанга. Уже на последних секундах «Ривер Плейт» по-хоккейному поставил точку, забив в пустые ворота, но какая разница, проиграла бы «Бока» со счётом 1:2 или 1:3?Вне всяких сомнений, эти два с половиной часа того стоили. Финал Кубка Либертадорес получился на славу, а дальше «Сантьяго Бернабеу» утонул в красно-белых цветах «Ривера». Такие финалы Кубка Либертодорес просто обязательны к просмотру.Бенедетто, 44 (0:1). Пратто, 68, (1:1). Кинтеро, 109 (2:1)