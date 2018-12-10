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Криштиану Роналду: "Золотой мяч" каждый год должен получать я

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал завоевание "Золотого мяча" Лукой Модричем.

"Я считаю, что именно я должен получать "Золотой мяч" каждый год. Я работаю и выкладываюсь для этого. Я не могу сказать, что стал менее счастлив от того, что не получил его. Я выступаю за один из лучших клубов мира. Неужели вы считаете, что я приду домой и начну плакать?

Поздравляю Модрича, он заслужил. Но в следующем году я приложу все усилия, чтобы вновь оказаться на вершине", – заявил Роналду.

Eurosport
Теги: Роналду Модрич
Сегодня, 12:17
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#4  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:33)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим Скоков
А теперь представьте что это говорит любой игрок из нашей сборной. вообще неверится такого быть просто не может disappointed

Да с чего бы им это говорить ? Да и кто такой вопрос задаст - все по тюрьмам сидят.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#3  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ушел из Реала и команде очень тяжело.Возможно он и прав...


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 12:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Многие посчитают это эгоизмом, но, думаю, только так и становятся великими, ставя ежедневно максимальные цели. И Роналду за это можно только уважать.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  Максим Скоков   (Сегодня, 12:20)
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online

А теперь представьте что это говорит любой игрок из нашей сборной. вообще неверится такого быть просто не может disappointed
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
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