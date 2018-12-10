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Йоахим Лев: я не останусь в Германии. "Реал"? Неплохой вариант

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил о готовности покинуть команду и рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

"Я размышляю о том, что буду делать дальше. Я провел на этой должности много времени, и пришло время перемен. И я бы предпочел поработать за границей. "Реал"? Неплохой вариант", — цитирует Лева Marca.
Теги: Лев Сборная Германии Реал
Сегодня, 12:54
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#2  Gurishankar   (Сегодня, 14:39)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: shlepsik
Было бы интересно, посмотреть его в Реале.

да и ты думаю в Реале был бы вполне даже успешен...
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
#1  shlepsik  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Было бы интересно, посмотреть его в Реале.
Регистрация: 27.08.2011 [жалоба]
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