Новости партнеров

L`Equipe: "Манчестер Юнайтед" летом намерен приобрести Неймара

Форвард "ПСЖ" Неймар летом может сменить клубную прописку.

Попытаться приобрести бразильца попробует "Манчестер Юнайтед", сообщает L`Equipe.

Нынешний контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года. Парижане приобрели нападающего у "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.
Теги: ПСЖ Манчестер Юнайтед Неймар
Сегодня, 13:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  makcnmka   (Сегодня, 14:45)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хлестов
Берите Ташаева у Спартака.


и желательно за те же деньги, что и Неймара))
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Берите Ташаева у Спартака.


--------------------
Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.