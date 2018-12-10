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У следующего соперника "Спартака" появился новый главный тренер

Новым главным тренером стал «Вильярреала» Луис Гарсия Пласа. Он заключил контракт сроком до конца сезона. 46-летний специалист в сезоне-2005/06 возглавлял «Вильярреал Б».

Предыдущим клубом Пласы был китайский «Бэйцзин».

Ранее из «Вильярреала» был уволен Хавьер Кальеха. Команде в четверг предстоит встретиться со «Спартаком».

Sports.ru
Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 21:36
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(1)
#3  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пласа-не Бьелса .Авось прорвёмся


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#2  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:46)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Испанское Гунько. Не страшно


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 21:40)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Клин клином...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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