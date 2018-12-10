У следующего соперника "Спартака" появился новый главный тренер

Новым главным тренером стал «Вильярреала» Луис Гарсия Пласа. Он заключил контракт сроком до конца сезона. 46-летний специалист в сезоне-2005/06 возглавлял «Вильярреал Б».Предыдущим клубом Пласы был китайский «Бэйцзин».Ранее из «Вильярреала» был уволен Хавьер Кальеха. Команде в четверг предстоит встретиться со «Спартаком».