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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Открытие стадиона "Тоттенхэма" перенесено
"Тоттенхэм" в ближайший месяц не переедет на свой новый стадион.
Введение арены в эксплуатацию откладывается до февраля. Чтобы открыть арену, "шпорам" необходимо провести несколько тестовых мероприятий.
В связи с этим, как сообщает The Times, первым матчем на новой арене станет игра "Тоттенхэма" с "Ньюкаслом" 2 февраля.
Введение арены в эксплуатацию откладывается до февраля. Чтобы открыть арену, "шпорам" необходимо провести несколько тестовых мероприятий.
В связи с этим, как сообщает The Times, первым матчем на новой арене станет игра "Тоттенхэма" с "Ньюкаслом" 2 февраля.
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