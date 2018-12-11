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Открытие стадиона "Тоттенхэма" перенесено

"Тоттенхэм" в ближайший месяц не переедет на свой новый стадион.

Введение арены в эксплуатацию откладывается до февраля. Чтобы открыть арену, "шпорам" необходимо провести несколько тестовых мероприятий.

В связи с этим, как сообщает The Times, первым матчем на новой арене станет игра "Тоттенхэма" с "Ньюкаслом" 2 февраля.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 10:53
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