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14-летний английский вратарь скончался после травмы, полученной в игре

В Англии 14-летний вратарь Лука Кампанаро скончался после травмы, которую получил на футбольном поле.

По информации издания, молодой футболист клуба "Бедгров Динамос" получил серьёзную травму головы при столкновении с соперником в матче юниорской лиги, проходившем в Западном Лондоне. После инцидента Кампанаро был незамедлительно доставлен на вертолёте в королевскую лондонскую больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого голкипера. Смерть Кампанаро была зафиксирована сегодня, 11 декабря, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на BBC.
Сегодня, 19:30
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