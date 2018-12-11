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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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14-летний английский вратарь скончался после травмы, полученной в игре
В Англии 14-летний вратарь Лука Кампанаро скончался после травмы, которую получил на футбольном поле.
По информации издания, молодой футболист клуба "Бедгров Динамос" получил серьёзную травму головы при столкновении с соперником в матче юниорской лиги, проходившем в Западном Лондоне. После инцидента Кампанаро был незамедлительно доставлен на вертолёте в королевскую лондонскую больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого голкипера. Смерть Кампанаро была зафиксирована сегодня, 11 декабря, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на BBC.
По информации издания, молодой футболист клуба "Бедгров Динамос" получил серьёзную травму головы при столкновении с соперником в матче юниорской лиги, проходившем в Западном Лондоне. После инцидента Кампанаро был незамедлительно доставлен на вертолёте в королевскую лондонскую больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого голкипера. Смерть Кампанаро была зафиксирована сегодня, 11 декабря, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на BBC.
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