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"Олимпиакос" расторг контракт с Яя Туре

"Олимпиакос" расторг контракт со своим полузащитником Яя Туре по взаимному согласию сторон, сообщает Твиттер греческого клуба.

В текущем сезоне 35-летний ивуарийский хавбек сыграл всего 223 минуты за "Олимпиакос" и не отметился результативными действиями во всех соревнованиях после того, как присоединился к клубу три месяца назад.

Напомним, что по окончании прошлого сезона Туре покинул "Манчестер Сити", где провел восемь лет.

"СЭ"
Теги: Олимпиакос
Сегодня, 20:22
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#5  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 21:17)
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  •  (3)

Да полюбас, в Греции расист на расисте)
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#4  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 20:49)
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  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Греки и банан.
Не ну не расизм разве?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#3  suarez   (Сегодня, 20:43)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ээээ, а про расизм уже было?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  DemanRap  Саратов (Сегодня, 20:35)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Сибирячок, опередил меня с расизмом) laughing
Регистрация: 10.09.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:25)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк, сучий сын, ты чего? Опять расизм.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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