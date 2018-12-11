"Олимпиакос" расторг контракт с Яя Туре

"Олимпиакос" расторг контракт со своим полузащитником Яя Туре по взаимному согласию сторон, сообщает Твиттер греческого клуба.В текущем сезоне 35-летний ивуарийский хавбек сыграл всего 223 минуты за "Олимпиакос" и не отметился результативными действиями во всех соревнованиях после того, как присоединился к клубу три месяца назад.Напомним, что по окончании прошлого сезона Туре покинул "Манчестер Сити", где провел восемь лет.