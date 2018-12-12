Полиция провела обыск в офисе "ПСЖ" в связи с обвинениями клуба в расовой дискриминации

Французская полиция провела обыски в офисе "ПСЖ".Парижане обвиняются в расовой дискриминации при наборе детей в футбольную академию. Согласно заявлению заявителя, представители клуба не брали в академию темнокожих футболистов африканского происхождения. Такое правило действовало с 2013 года.