Новости партнеров

Полиция провела обыск в офисе "ПСЖ" в связи с обвинениями клуба в расовой дискриминации

Французская полиция провела обыски в офисе "ПСЖ".

Парижане обвиняются в расовой дискриминации при наборе детей в футбольную академию. Согласно заявлению заявителя, представители клуба не брали в академию темнокожих футболистов африканского происхождения. Такое правило действовало с 2013 года.

Goal
Теги: ПСЖ
Сегодня, 15:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.