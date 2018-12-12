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"Манчестер Юнайтед" может купить защитника "Бордо"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Бордо" Пабло, информирует Fox Sports.

27-летний Пабло перешёл в "Бордо" в 2015 году из "Понте Преты" за 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Франции, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Теги: Манчестер Юнайтед Бордо
Сегодня, 17:12
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