"Манчестер Юнайтед" может купить защитника "Бордо"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Бордо" Пабло, информирует Fox Sports.27-летний Пабло перешёл в "Бордо" в 2015 году из "Понте Преты" за 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Франции, забил один гол и отдал одну результативную передачу.