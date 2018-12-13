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Полузащитник "Манчестер Сити" Диас за 10 млн евро может перейти в "Реал"

"Реал" интересуется полузащитником "Манчестер Сити" Браимом Диасом, сообщает Marca. Мадридский клуб предложил за 19-летнего испанца 10 миллионов евро.

Футболист, отметим, перешел в "Манчестер Сити" в январе 2014 года из "Малаги" за € 350 тысяч. Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в чемпионате Англии.
Теги: Реал Манчестер Сити
Сегодня, 04:05
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