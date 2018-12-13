Еще один матч чемпионата Франции перенесли из-за беспорядков в стране

Матч между "Марселем" и "Бордо" 18-го тура французской Лиги 1 перенес из-за беспорядков в стране.По информации на официальном сайте чемпионата Франции, встреча клубов, которая должна была пройти 16 декабря, отложена. Новая дата игра пока неизвестна.По просьбе властей перенесли также матчи "Генгам" — "Ренн" и "Кан" — "Тулуза".Игры лиги переносят по причине того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.