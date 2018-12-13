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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Еще один матч чемпионата Франции перенесли из-за беспорядков в стране
Матч между "Марселем" и "Бордо" 18-го тура французской Лиги 1 перенес из-за беспорядков в стране.
По информации на официальном сайте чемпионата Франции, встреча клубов, которая должна была пройти 16 декабря, отложена. Новая дата игра пока неизвестна.
По просьбе властей перенесли также матчи "Генгам" — "Ренн" и "Кан" — "Тулуза".
Игры лиги переносят по причине того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.
"Газета.ру"
По информации на официальном сайте чемпионата Франции, встреча клубов, которая должна была пройти 16 декабря, отложена. Новая дата игра пока неизвестна.
По просьбе властей перенесли также матчи "Генгам" — "Ренн" и "Кан" — "Тулуза".
Игры лиги переносят по причине того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.
"Газета.ру"
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