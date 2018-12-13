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Еще один матч чемпионата Франции перенесли из-за беспорядков в стране

Матч между "Марселем" и "Бордо" 18-го тура французской Лиги 1 перенес из-за беспорядков в стране.

По информации на официальном сайте чемпионата Франции, встреча клубов, которая должна была пройти 16 декабря, отложена. Новая дата игра пока неизвестна.

По просьбе властей перенесли также матчи "Генгам" — "Ренн" и "Кан" — "Тулуза".

Игры лиги переносят по причине того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.

"Газета.ру"
Теги: Марсель Бордо
Сегодня, 20:15
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2
Ну что нытики, хомяки насрального, хотите как во Франции что бы у на было? Что бы у нас тоже матчи отменяли из-за каких-то цен на бензин? Не нужны нам их дешёвые цены на топливо, и зарплаты их бездуховные, в 10 раз больше наших не нужны. У нас свой путь, с нами бог, мы сейчас мучаемся, а потом все попадём в рай, а они просто сдохнут.

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Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 20:24)
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну что нытики, хомяки насрального, хотите как во Франции что бы у на было? Что бы у нас тоже матчи отменяли из-за каких-то цен на бензин? Не нужны нам их дешёвые цены на топливо, и зарплаты их бездуховные, в 10 раз больше наших не нужны. У нас свой путь, с нами бог, мы сейчас мучаемся, а потом все попадём в рай, а они просто сдохнут.


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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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