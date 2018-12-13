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Хорхе Сампаоли возглавит "Сантос"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли станет главным тренером "Сантоса", сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Сампаоли возглавит команду в 2019 году.

Последним местом работы Сампаоли была сборная Аргентины, которую он вывел на ЧМ-2018, где альбиселесте вылетели на стадии 1/8 финала.
Теги: Сампаоли Сантос
Сегодня, 22:07
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