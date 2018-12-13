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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Хорхе Сампаоли возглавит "Сантос"
Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли станет главным тренером "Сантоса", сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Сампаоли возглавит команду в 2019 году.
Последним местом работы Сампаоли была сборная Аргентины, которую он вывел на ЧМ-2018, где альбиселесте вылетели на стадии 1/8 финала.
Сампаоли возглавит команду в 2019 году.
Последним местом работы Сампаоли была сборная Аргентины, которую он вывел на ЧМ-2018, где альбиселесте вылетели на стадии 1/8 финала.
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