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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Антонио Валенсия готов покинуть "МЮ" из-за Моуринью
Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
По информации Daily Mail, эквадорский футболист хочет уйти из команды из-за проблем с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью и его нежелании дать игроку больше игровой практики. Контракт Валенсии истекает следующим летом.
Напомним, что в начале октября защитник лайкнул пост в одной из социальных сетей, посвященный критике португальского специалиста. Спортсмен лично извинился перед наставников, но его все равно отправили в запас.
Валенсия попал в сферу интересов "Вест Хэм Юнайтед", надеющегося получить эквадорца бесплатно по окончании сезона.
"Газета.ру"
По информации Daily Mail, эквадорский футболист хочет уйти из команды из-за проблем с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью и его нежелании дать игроку больше игровой практики. Контракт Валенсии истекает следующим летом.
Напомним, что в начале октября защитник лайкнул пост в одной из социальных сетей, посвященный критике португальского специалиста. Спортсмен лично извинился перед наставников, но его все равно отправили в запас.
Валенсия попал в сферу интересов "Вест Хэм Юнайтед", надеющегося получить эквадорца бесплатно по окончании сезона.
"Газета.ру"
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