Антонио Валенсия готов покинуть "МЮ" из-за Моуринью

Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.По информации Daily Mail, эквадорский футболист хочет уйти из команды из-за проблем с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью и его нежелании дать игроку больше игровой практики. Контракт Валенсии истекает следующим летом.Напомним, что в начале октября защитник лайкнул пост в одной из социальных сетей, посвященный критике португальского специалиста. Спортсмен лично извинился перед наставников, но его все равно отправили в запас.Валенсия попал в сферу интересов "Вест Хэм Юнайтед", надеющегося получить эквадорца бесплатно по окончании сезона.