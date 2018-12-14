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Антонио Валенсия готов покинуть "МЮ" из-за Моуринью

Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Daily Mail, эквадорский футболист хочет уйти из команды из-за проблем с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью и его нежелании дать игроку больше игровой практики. Контракт Валенсии истекает следующим летом.

Напомним, что в начале октября защитник лайкнул пост в одной из социальных сетей, посвященный критике португальского специалиста. Спортсмен лично извинился перед наставников, но его все равно отправили в запас.

Валенсия попал в сферу интересов "Вест Хэм Юнайтед", надеющегося получить эквадорца бесплатно по окончании сезона.

"Газета.ру"
Теги: Валенсия Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:29
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