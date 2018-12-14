Новости партнеров

Хосеп Гвардиола сообщил, что "Манчестер Сити" не станет приобретать футболистов зимой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не будет активничать зимой на трансферном рынке.

"Не планируем приобретать каких-либо футболистов зимой. Тренерский штаб устраивает имеющийся кадровый потенциал команды", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Теги: Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 17:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.