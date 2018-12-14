Хосеп Гвардиола сообщил, что "Манчестер Сити" не станет приобретать футболистов зимой

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:48
РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей (3)
РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей (3)
17:17
ЦСКА ушел в отпуск до 10 января (3)
ЦСКА ушел в отпуск до 10 января (3)
16:47
Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото (6)
Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото (6)
13:39
"Футболисты разъехались, теперь с дочей беседуем" - Валерий Карпин отдыхает с семьей (видео) (3)
"Футболисты разъехались, теперь с дочей беседуем" - Валерий Карпин отдыхает с семьей (видео) (3)
11:50
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (6)
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (6)
09:43
Волевой "Краснодар", провальный "Спартак", парадоксальный ЦСКА - главные цифры еврокубковой осени наших команд (7)
Волевой "Краснодар", провальный "Спартак", парадоксальный ЦСКА - главные цифры еврокубковой осени наших команд (7)
03:50
Сергей Прядкин: не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ! (4)
Сергей Прядкин: не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ! (4)
Хосеп Гвардиола сообщил, что "Манчестер Сити" не станет приобретать футболистов зимой
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не будет активничать зимой на трансферном рынке.
"Не планируем приобретать каких-либо футболистов зимой. Тренерский штаб устраивает имеющийся кадровый потенциал команды", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
"Не планируем приобретать каких-либо футболистов зимой. Тренерский штаб устраивает имеющийся кадровый потенциал команды", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.