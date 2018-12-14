Хосеп Гвардиола сообщил, что "Манчестер Сити" не станет приобретать футболистов зимой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не будет активничать зимой на трансферном рынке."Не планируем приобретать каких-либо футболистов зимой. Тренерский штаб устраивает имеющийся кадровый потенциал команды", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.