УЕФА оштрафовал "Милан" и ограничил заявку на еврокубки

УЕФА вынес решение по делу о нарушении "Миланом" правил финансового fair-play. Как сообщает официальный сайт УЕФА, итальянский клуб оштрафован на 12 миллионов евро. Эти деньги будут вычтены из доходов клуба, полученного в Лиге Европы в нынешнем сезоне.Также "Милан" не сможет заявлять более 21 игрока на соревнования под эгидой УЕФА в ближайшие два сезона. К 30 июня 2021 года "Милан" должен соответствовать всем требованиям финансового fair-play, иначе будет исключен из турниров УЕФА в сезоне-2022/23 или 2023/24.