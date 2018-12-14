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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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УЕФА оштрафовал "Милан" и ограничил заявку на еврокубки
УЕФА вынес решение по делу о нарушении "Миланом" правил финансового fair-play. Как сообщает официальный сайт УЕФА, итальянский клуб оштрафован на 12 миллионов евро. Эти деньги будут вычтены из доходов клуба, полученного в Лиге Европы в нынешнем сезоне.
Также "Милан" не сможет заявлять более 21 игрока на соревнования под эгидой УЕФА в ближайшие два сезона. К 30 июня 2021 года "Милан" должен соответствовать всем требованиям финансового fair-play, иначе будет исключен из турниров УЕФА в сезоне-2022/23 или 2023/24.
"Спорт-Экспресс"
Также "Милан" не сможет заявлять более 21 игрока на соревнования под эгидой УЕФА в ближайшие два сезона. К 30 июня 2021 года "Милан" должен соответствовать всем требованиям финансового fair-play, иначе будет исключен из турниров УЕФА в сезоне-2022/23 или 2023/24.
"Спорт-Экспресс"
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