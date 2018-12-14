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Криштиану Роналду грозят два года тюремного заключения за неуплату налогов

Португальский нападающий "Ювентуса" 14 января предстанет перед мадридским судом по делу о неуплате налогов, сообщает AS.

Двухлетний тюремный срок будет носить условный характер. Адвокаты Роналду пытались заменить его на штраф в 375 тысяч евро, но суд не согласился на эти условия. Ранее игрок уже заплатил штраф размером в 13,4 миллиона евро, теперь же он предстанет перед судом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роналду
Сегодня, 18:11
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