Главный тренер "Ливерпуля" сделал комплимент Моуринью

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего коллегу из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью "самым успешным менеджером в мире.Это заявление немецкий специалист сделал на пресс-конференции перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) между этими клубами."Меня не интересует, сколько очков набрал "Манчестер Юнайтед". У них в воротах Давид Де Хеа, в нападении Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку, поэтому нужно смотреть не на место в турнирной таблице, а на качество команды. В воскресенье будет очень напряженный матч, но мы к нему готовы. У "МЮ" всегда все в порядке с амбициями, а Моуринью - самый успешный менеджер в мире", - цитирует Клоппа Independent.Матч 17-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "МЮ" пройдет 16 декабря. Начало - в 19.00 мск.