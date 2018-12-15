Главный тренер "Боки Хуниорс" покидает свой пост после поражения в финале Кубка Либертадорес

Президент "Боки Хуниорс" Даниэль Анхелиси сообщил, что клуб не будет продлевать сотрудничество с главным тренером команды Гильермо Барросом Скелотто.45-летний специалист, работающий в клубе из Буэнос-Айреса с марта 2016 года, покидает занимаемую должность. Скелотто вывел "Хуниорс" в финал Кубка Либертадорес — 2018, где команда по итогам двух матчей уступила своему принципиальному сопернику — "Ривер Плейту". Также тренер дважды выигрывал с командой чемпионат Аргентины."Для "Боки" будет лучше начать новый год с новым тренерским штабом. Мы говорим не "прощай", а "до свидания". Мы искренне относимся к Гильермо с уважением", — цитирует Sport.es Анхелиси.