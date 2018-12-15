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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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У президента "Милана" украли 10 тысяч евро
У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia. Деньги забрали из автомобиля. Руководитель пытался догнать преступника, но ему помешала женщина, которая, возможно, была сообщницей вора.
Дипломат позже был найден без денег, но со всеми документами и личными вещами.
Напомним, ранее "Милан" был оштрафован на 12 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей. Кроме того, миланскому клубу запрещено заявлять более 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.
"Спорт-Экспресс"
Дипломат позже был найден без денег, но со всеми документами и личными вещами.
Напомним, ранее "Милан" был оштрафован на 12 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей. Кроме того, миланскому клубу запрещено заявлять более 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.
"Спорт-Экспресс"
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