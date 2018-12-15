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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Головин против "Лиона", как там Слуцкий в Голландии и "Ливерпуль" - "МЮ". Анонс самого интересного на этих выходных (2)
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Головин против "Лиона", как там Слуцкий в Голландии и "Ливерпуль" - "МЮ". Анонс самого интересного на этих выходных
Российский футбол взял паузу, но отчаиваться не стоит: в Европе есть, на что посмотреть. О топовых матчах этих выходных, а также о грядущих приключениях наших соотечественников в лице Головина, Слуцкого и Черышева в чемпионатах Старого Света.
Фото: ua-football.com
"Манчестер Сити" - "Эвертон"
Суббота, 15:30. Матч Футбол 1
Даже при том условии, что соперник у "Манчестера" не самый звёздный, игру стоит посмотреть. Можно даже не заядлым любителям английского чемпионата.
Во-первых, ради футбола Гвардиолы. Всё-таки это одна из лучших команд в мире прямо сейчас. Кому не нравится интенсивный и динамичный футбол, который строится на доминировании, а не заключается в том, чтобы поймать соперников на ошибке? Во-вторых, обострившаяся турнирная мотивация. После минувшего сезона, в котором Пеп взял АПЛ, насчёт какого-то другого фаворита нового чемпионата никто даже не задумывался. Но слегка неожиданно на первом месте оказался "Ливерпуль" - пусть отрыв пока что составляет всего лишь одно очко. Так что догнать "красных" "горожане" попытаются через другую команду из Мерсисайда.
Тем более, "Эвертон" в этом сезоне в большом порядке. После тяжёлых времён Кумана португалец Марку Силва вывел "ирисок" на седьмое место в чемпионате. И возможно, учитывая, например, расхлябанный "МЮ", что идёт выше, это ещё не предел.
"Хоффенхайм" - "Боруссия М"
Суббота, 17:30
Команды находятся в разных зонах турнирной таблицы. "Боруссия" забралась аж на второе место, "Хоффенхайм" - только седьмой. Расстановка сил здесь приблизительно ясна, но вряд ли она станет определяющей. Игры между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Хоффенхаймом" последнее время получаются яркими и малопредсказуемыми. За последние десять игр между собой команды наколотили 46 голов. Для любителей чемпионата Германии или у кого просто есть интерес к бундеслиге - маст хэв. Всем остальным, если вечером субботы будет совсем скучно.
"Торино" - "Ювентус"
Суббота, 22:30. Матч Футбол 2
Имеет смысл, если вы большой любитель дерби. Две команды из Турина будут делить между собой три очка, но по большому счёту перевес слишком ощутимый. "Юве" сейчас в большом порядке, так что шестой команде Италии будет довольно сложно навязать борьбу действующему чемпиону.
С другой стороны, такие эмоциональные противостояния всегда отдельный разговор. Многое зависит от куража и конкретных моментов. "Ювентус", конечно, был и будет оставаться явным фаворитом, но у "Торино", если повезёт, есть шансы испортить настроение именитым соседям.
Фото: championat.com
"Витесс" - ВВВ-Венло
Суббота, 22:45
Отличный повод вспомнить, как там дела у Леонида Слуцкого, ночного кошмара президентов футбольных клубов (помните ту историю с интервью?). Если брать по совокупной стоимости состава "Витесс" идёт шестым в лиге, - примерно такой же расклад и в реальной турнирной таблице. "Витесс" СЛуцкого идёт седьмым после 15-ти матчей - 6 побед, 4 ничьх и 5 поражений.
Слуцким пока довольны. Во-первых, до четвёртого места всего три очка, у российского специалиста есть все возможности, чтобы финишировать сразу же за большой тройкой "ПСВ", "Аякс", "Фейеноорд". Во-вторых, футбол, который показывает "Витесс" - атакующий, комбинационный и смелый - в этом чемпионате в большом почёте.
В команде Слуцкого феерит ещё один наш соотечественник - Вячеслав Караваев. Крайний защитник так неплох в этом году, что к нему, судя по слухам, приглядывается наш питерский "Зенит". Остаётся надеяться, что парня дёргать не будут и позволят ему дальше расти вдали от наших тепличных условий.
"ВВВ-Венло" один из ближайших преследователей "Витесса", так что игра будет наверняка упорной. Раз освободилось время из-за ушедшей на перерыв РПЛ, к Слуцкому стоит приглядеться обязательно.
"Эйбар" - "Валенсия"
Суббота, 22:45. Матч Футбол 3
У Черышева, несмотря на блестящий ЧМ, по которому его запомнили большинство наших болельщиков, в Испании всё получается очень непросто. В этом сезоне в составе "Валенсии" Денис оказывался девять раз, но отличиться сумел только одной голевой передачей и одним забитым мячом. Чаще всего он выходит на замену или садится, если вышел в старте, на лавку в начале второго тайма. Денис явно не ключевой игрок "летучих мышей".
"Валенсия", несмотря на то, что она на неделе победила "МЮ" и вышла в плей-офф Лиги Европы, в чемпионате идёт только на пятнадцатой позиции. "Эйбар", их противник на этих выходных, один из соседей команды Черышева в турнирной таблице. Отличный повод, чтобы поболеть за нашего футболиста в Европе, если вам по душе Испания.
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Главный матч этого уик-энда, даже несмотря на неоднозначное состояние манкунианцев. "Ливерпуль" идёт лидером английского чемпионата - команда Юргена Клоппа ещё не проигрывала в этом сезоне, - а на неделе "красные" в рамках Лиги Чемпионов перебодали "Наполи" и вышли в плей-офф.
"Манчестер Юнайтед" и Жозе Моуриньо продолжают мучить друг друга, но до развода команда и тренер ещё не дошли. В таблице "дьяволы" все так же далеки от призовых мест. Если учесть, что португалец распоряжается одним из самых дорогих составов в мире, такое расположение выглядит просто недопустимо.
Даже если Лукаку, сетующий на то, что он слишком много качался, потому и не может показывать должный уровень, и остальной "МЮ" игру провалят, "скаузеры" скучать точно не дадут - они сделают все, чтобы не позволить "Манчестер Сити" нивелировать их шаткое преимущество в одно очко.
Лион - Монако
Воскресенье, 23:00. Матч Футбол 1
У "монегасков" всё плохо. Они по-прежнему идут в зоне вылета - и пока что нет никаких предпосылок на то, что они её покинут. Игра при Анри становится только хуже в плане качества: легендарный французский футболист принялся по ходу сезона вживлять в команду крайне смелые игровые принципы. Видимо, сказывается отсутствие должного опыта - "Монако" продолжает проигрывать, да и в отдельных игровых компонентах уж точно не становится лучше.
О Лиге Чемпионов можно не вспоминать. "Монако" оказалось на четвёртом месте, пустив вперёд себя даже "Брюгге".
У Александра Головина тоже мало хорошего. Он только недавно вернулся в общую группу - пропустил несколько дней из-за болезни. В девяти матчах этого чемпионата у него одна голевая передача и ни одного забитого мяча, да и в плане игрового качества он явно не так хорош, как на момент переход во французский чемпионат
Грядущая игра против одного из лидеров "Лиона" - идеальный момент для того, чтобы переломить растянувший неудачный перед российского полузащитника. Только вот получится ли?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: championat.com
Фото: ua-football.com
"Манчестер Сити" - "Эвертон"
Суббота, 15:30. Матч Футбол 1
Даже при том условии, что соперник у "Манчестера" не самый звёздный, игру стоит посмотреть. Можно даже не заядлым любителям английского чемпионата.
Во-первых, ради футбола Гвардиолы. Всё-таки это одна из лучших команд в мире прямо сейчас. Кому не нравится интенсивный и динамичный футбол, который строится на доминировании, а не заключается в том, чтобы поймать соперников на ошибке? Во-вторых, обострившаяся турнирная мотивация. После минувшего сезона, в котором Пеп взял АПЛ, насчёт какого-то другого фаворита нового чемпионата никто даже не задумывался. Но слегка неожиданно на первом месте оказался "Ливерпуль" - пусть отрыв пока что составляет всего лишь одно очко. Так что догнать "красных" "горожане" попытаются через другую команду из Мерсисайда.
Тем более, "Эвертон" в этом сезоне в большом порядке. После тяжёлых времён Кумана португалец Марку Силва вывел "ирисок" на седьмое место в чемпионате. И возможно, учитывая, например, расхлябанный "МЮ", что идёт выше, это ещё не предел.
"Хоффенхайм" - "Боруссия М"
Суббота, 17:30
Команды находятся в разных зонах турнирной таблицы. "Боруссия" забралась аж на второе место, "Хоффенхайм" - только седьмой. Расстановка сил здесь приблизительно ясна, но вряд ли она станет определяющей. Игры между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Хоффенхаймом" последнее время получаются яркими и малопредсказуемыми. За последние десять игр между собой команды наколотили 46 голов. Для любителей чемпионата Германии или у кого просто есть интерес к бундеслиге - маст хэв. Всем остальным, если вечером субботы будет совсем скучно.
"Торино" - "Ювентус"
Суббота, 22:30. Матч Футбол 2
Имеет смысл, если вы большой любитель дерби. Две команды из Турина будут делить между собой три очка, но по большому счёту перевес слишком ощутимый. "Юве" сейчас в большом порядке, так что шестой команде Италии будет довольно сложно навязать борьбу действующему чемпиону.
С другой стороны, такие эмоциональные противостояния всегда отдельный разговор. Многое зависит от куража и конкретных моментов. "Ювентус", конечно, был и будет оставаться явным фаворитом, но у "Торино", если повезёт, есть шансы испортить настроение именитым соседям.
Фото: championat.com
"Витесс" - ВВВ-Венло
Суббота, 22:45
Отличный повод вспомнить, как там дела у Леонида Слуцкого, ночного кошмара президентов футбольных клубов (помните ту историю с интервью?). Если брать по совокупной стоимости состава "Витесс" идёт шестым в лиге, - примерно такой же расклад и в реальной турнирной таблице. "Витесс" СЛуцкого идёт седьмым после 15-ти матчей - 6 побед, 4 ничьх и 5 поражений.
Слуцким пока довольны. Во-первых, до четвёртого места всего три очка, у российского специалиста есть все возможности, чтобы финишировать сразу же за большой тройкой "ПСВ", "Аякс", "Фейеноорд". Во-вторых, футбол, который показывает "Витесс" - атакующий, комбинационный и смелый - в этом чемпионате в большом почёте.
В команде Слуцкого феерит ещё один наш соотечественник - Вячеслав Караваев. Крайний защитник так неплох в этом году, что к нему, судя по слухам, приглядывается наш питерский "Зенит". Остаётся надеяться, что парня дёргать не будут и позволят ему дальше расти вдали от наших тепличных условий.
"ВВВ-Венло" один из ближайших преследователей "Витесса", так что игра будет наверняка упорной. Раз освободилось время из-за ушедшей на перерыв РПЛ, к Слуцкому стоит приглядеться обязательно.
"Эйбар" - "Валенсия"
Суббота, 22:45. Матч Футбол 3
У Черышева, несмотря на блестящий ЧМ, по которому его запомнили большинство наших болельщиков, в Испании всё получается очень непросто. В этом сезоне в составе "Валенсии" Денис оказывался девять раз, но отличиться сумел только одной голевой передачей и одним забитым мячом. Чаще всего он выходит на замену или садится, если вышел в старте, на лавку в начале второго тайма. Денис явно не ключевой игрок "летучих мышей".
"Валенсия", несмотря на то, что она на неделе победила "МЮ" и вышла в плей-офф Лиги Европы, в чемпионате идёт только на пятнадцатой позиции. "Эйбар", их противник на этих выходных, один из соседей команды Черышева в турнирной таблице. Отличный повод, чтобы поболеть за нашего футболиста в Европе, если вам по душе Испания.
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Главный матч этого уик-энда, даже несмотря на неоднозначное состояние манкунианцев. "Ливерпуль" идёт лидером английского чемпионата - команда Юргена Клоппа ещё не проигрывала в этом сезоне, - а на неделе "красные" в рамках Лиги Чемпионов перебодали "Наполи" и вышли в плей-офф.
"Манчестер Юнайтед" и Жозе Моуриньо продолжают мучить друг друга, но до развода команда и тренер ещё не дошли. В таблице "дьяволы" все так же далеки от призовых мест. Если учесть, что португалец распоряжается одним из самых дорогих составов в мире, такое расположение выглядит просто недопустимо.
Даже если Лукаку, сетующий на то, что он слишком много качался, потому и не может показывать должный уровень, и остальной "МЮ" игру провалят, "скаузеры" скучать точно не дадут - они сделают все, чтобы не позволить "Манчестер Сити" нивелировать их шаткое преимущество в одно очко.
Лион - Монако
Воскресенье, 23:00. Матч Футбол 1
У "монегасков" всё плохо. Они по-прежнему идут в зоне вылета - и пока что нет никаких предпосылок на то, что они её покинут. Игра при Анри становится только хуже в плане качества: легендарный французский футболист принялся по ходу сезона вживлять в команду крайне смелые игровые принципы. Видимо, сказывается отсутствие должного опыта - "Монако" продолжает проигрывать, да и в отдельных игровых компонентах уж точно не становится лучше.
О Лиге Чемпионов можно не вспоминать. "Монако" оказалось на четвёртом месте, пустив вперёд себя даже "Брюгге".
У Александра Головина тоже мало хорошего. Он только недавно вернулся в общую группу - пропустил несколько дней из-за болезни. В девяти матчах этого чемпионата у него одна голевая передача и ни одного забитого мяча, да и в плане игрового качества он явно не так хорош, как на момент переход во французский чемпионат
Грядущая игра против одного из лидеров "Лиона" - идеальный момент для того, чтобы переломить растянувший неудачный перед российского полузащитника. Только вот получится ли?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: championat.com
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