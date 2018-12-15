"Фенербахче" уволил тренера по телефону во время возвращения команды в Турцию после матча Лиги Европы

13 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Фенербахче" проиграл "Спартаку" из Трнавы (0:1), но пробился в плей-офф турнира, заняв второе место в группе.На следующий день стало известно, что Эрвин Куман, исполнявший обязанности главного тренера стамбульской команды, был уволен, а новым главным тренером "Фенербахче" стал Эрсун Янал.По информации голландских СМИ, Куман узнал о своем увольнении из клуба по телефону в тот момент, когда команда возвращалась в Стамбул из Трнавы.