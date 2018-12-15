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Жозе Моуринью недоволен отношением к команде со стороны руководства "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлен отношением руководства клуба к команде, сообщает The Telegraph.

По данным издания, португальца разозлило, что никто из представителей высшего руководства клуба или владельцев не был на матче Лиги чемпионов с "Валенсией".

По его мнению, это свидетельствует о равнодушии боссов.

Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 09:56
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