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Мауро Икарди в ближайшие дни продлит контракт с "Интером" на 5 лет

Аргентинский форвард Мауро Икарди готов продлить контракт с миланским "Интером".

Договор будет подписан до 2023 года, зарабатывать нападающий будет 7 млн евро в год. О том, что контракт уже готов, рассказала в твиттере жена и агента Икарди Ванда.

Икарди выступает за миланский клуб с 2013 года. В этом сезоне 25-летний форвард забил 12 голов в 18 матчах.
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 10:48
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