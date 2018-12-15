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Леонид Слуцкий: хотим сделать особенный подарок нашим болельщикам в последнем матче этого года

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура чемпионата Нидерландов против "Венло".

"Все наши мысли об этой игре, потому что это будет последний домашний матч в 2018 году. Все в команде хотят сделать особенный подарок болельщикам, которые это заслужили.

"Венло" очень серьезный соперник. Это будет очень важный поединок для нас против хорошего коллектива. Мы постараемся показать наш максимальный уровень", - цитирует Слуцкого официальный сайт "Витесса".
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 12:36
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