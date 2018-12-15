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Тибо Куртуа пропустил 21 гол в 16 играх за "Реал" - это худшие показатели в его карьере

Новый голкипер "Реала" Тибо Куртуа установил антирекорд по количеству пропущенных голов в первой части сезона.

26-летний бельгиец пропустил 21 мяч в первых 16 встречах за мадридский клуб.

До этого худшим результатом в карьере голкипера были 19 голов в 16 играх, пропущенные в составе "Генка" в сезоне-2010/11. В "Челси" он дважды пропускал по 18 мячей, в "Атлетико" – 17 и меньше.

Впрочем несмотря на такую неутешительную статистику, вратарь сборной Бельгии выиграл конкуренцию у Кейлора Наваса, ранее бывшего основным.
Теги: Реал Куртуа
Сегодня, 13:44
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