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Times: Абрамович лично участвует в выявлении болельщиков, проявивших расизм в матче Лиги Европы

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович запросил отчёты с матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским клубом "Види" (2:2), сообщает издание The Times.

Английский клуб намерен идентифицировать всех болельщиков, скандировавших антисемитские кричалки во время матча. Руководство "синих" намерено пожизненно запретить провинившимся посещать матчи лондонской команды.
Теги: Челси Абрамович
Сегодня, 13:48
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#3  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 15:34)
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Болеет за:
«Краснодар»

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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!"
(С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 14:04)
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Болеет за:
«Спартак»
В Израиль? Насколько известно, Абрамовича лишили английской визы и вида на жительство. И соответственно, пинком под зад выкинули из Соединенного королевства.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 13:59)
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Болеет за:
«Реал»
А это он собирается без судебного разбирательства ограничить им доступ на стадион? Это же не совсем частная лавочка, а общественное, пусть к себе домой не пускает их. Хотя, если его дом,- это какой-то исторический замок, то и тогда не сможет запретить вход в свой дом туристам. И почему они там кричали антисемитские кричалки, может они поддержку нашему народу оказывали интернациональную?... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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