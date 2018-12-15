УЕФА наказал греческий АЕК за махинации с билетами

Комитет УЕФА вынес решение по делу о махинациях АЕК с билетами для гостевых фанатов "Баварии" на матч Лиги чемпионов (0:2).Греческий клуб умышленно завысил цену для болельщиков гостей и теперь должен возместить ущерб мюнхенцам.АЕК в течение месяца обязали выплатить "Баварии" 32 880 евро, то есть по 10 евро за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким фанатам.