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Лучано Спаллетти: не сказал бы, что "Интер" в кризисе - мы полны желания исправить положение

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал серию неудачных результатов команды - миланский клуб одержал одну победу в семи последних играх во всех турнирах, при этом вылетев из Лиги чемпионов.

"Не сказал бы, что мы в кризисе. Сейчас ситуация похожа на ту, когда "Интер" был в кризисном положении прошлой зимой, выдав серию из 10 матчей при одной победе. Вы смотрите только на результаты матчей, а - я на те вещи, которые определяют результат. Так или иначе, мои мы полны желания и решимости исправить сложившуюся ситуацию", - цитирует Спаллетти Football Italia.
Теги: Интер Спаллетти
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