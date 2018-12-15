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"Манчестер Сити" - "Эвертон": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч 17-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Эвертоном".

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандинью, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Махрез, Жезус.

Запасные: Мурич, Стоунз, Стерлинг, Агуэро, Де Брюйне, Зинченко, Фоден.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Зума, Мина, Динь, Сигурдссон, Гомеш, Бернард, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Запасные: Стекеленбург, Бэйнс, Шнайдерлин, Дэвис, Уолкотт, Тосун, Лукман.
Теги: Манчестер Сити Эвертон
Сегодня, 15:21
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