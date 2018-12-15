"Бавария" и "Атлетико" намерены приобрести полузащитника "Интера"

Мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико" намерены включиться в борьбу за хорватского полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича.По информации Tutto Sport, "Интер" готов отпустить хавбека в летнее трансферное окно. Миланцы хотят выручить за игрока не менее €50 млн.Ранее сообщалось, что в услугах хорвата заинтересован "Манчестер Юнайтед". Английский клуб пытался приобрести полузащитника минувшим летом, однако клубы не сумели договориться о деталях трансфера.Перишич выступает в составе миланского "Интера" с 2015 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник провел 14 матчей в составе итальянского клуба, забил два мяча и отдал три результативные передачи.