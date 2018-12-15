Главный тренер "Саутгемптона" отправил фанатам ваучеры на пиво

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль нашел оригинальный способ привлечения фанатов на игру с "Арсеналом". Он разослал им ваучеры на бесплатное пиво."Я тот парень, который всегда зовет всех в лодку, чтобы вместе поработать веслами. Никто не знает, что произойдёт. Возможно, в воскресенье мы добудем первую домашнюю победу за долгое время на "Сент-Мэри". Нам нужно заслужить доверие фанатов. Это похоже на счет в банке - если вы часто снимаете деньги, он пустует. Теперь мы должны положить деньги на счет. Хотим показать им, что мы работаем усерднее и лучше стараемся в матчах", - цитирует Хазенхюттля ВВС.Ваучеры получили владельцы сезонных абонементов. Матч между "Саутгемптоном" и "Арсеналом" пройдет в воскресенье, 16 декабря. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.