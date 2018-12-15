Испанские клубы отказались от идеи трансфера Неймара

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар решил остаться в клубе.По информации le10sport, команды, заинтересованные в приобретении футболиста, не намерены платить бразильцу €36 млн, который он получает во французской команде.Отмечалось, что в услугах нападающего были заинтересованы "Барселона" и мадридский "Реал".