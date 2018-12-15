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Испанские клубы отказались от идеи трансфера Неймара

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар решил остаться в клубе.

По информации le10sport, команды, заинтересованные в приобретении футболиста, не намерены платить бразильцу €36 млн, который он получает во французской команде.

Отмечалось, что в услугах нападающего были заинтересованы "Барселона" и мадридский "Реал".

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 21:07
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#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Да, деньги правят миром((( честь потеряна...


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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