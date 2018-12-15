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В Москве отпраздновали 25-летие Союза ветеранов футбола

15 декабря в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею Союза ветеранов футбола. Организация ведет свою работу с 1994 года. Вечер посетили президент РФПЛ Сергей Прядкин, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, бывший президент РФС Николай Толстых и представители других футбольных организаций.

"Мы всегда поддерживали ветеранов. Мы это делали и будем делать. На них все равняются. К сожалению, много великих футболистов ушло от нас, но мы помним о них и заботимся о тех, кто еще с нами. Молодые футболисты должны равняться на вас", - цитирует Прядкина Sport24.

Кроме того, на торжественном вечере в честь своего 25-летнего юбилея Союз ветеранов футбола поощрил игроков сборной СССР, завоевавших бронзу на чемпионате мира 1966 года, но не получивших малые бронзовые медали турнира из-за регламента ФИФА. Специально для них были изготовлены копии медалей на основе медали Владимира Пономарева. Копии вручили Анзору Кавазашвили, Валентину Афонину, Эдуарду Маркарову, Георгию Сичинаву, Виктору Гетманову и Алексую Корнееву (оба — посмертно).
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