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Гол Икарди с пенальти принес "Интеру" победу над "Удинезе"

"Интер" с минимальным счетом обыграл "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

16 тур

"Интер" – "Удинезе" 1:0

Голы: Икарди, 76 (пен.)

"Интер": Ханданович, Врсалько, Врей, Шкриньяр, Асамоа, Брозович, Валеро (Мартинес, 55), Мариу, Икарди, Политано (Найнгголан, 85), Кейта (Перишич, 70)

"Удинезе": Муссо, Авест (Визеу, 90+2), Нуйтинк, Трост-Эконг, Ларсен, Д'Алессандро, Фофана (Мачис, 85), Мандрагора, Пауль, Пуссетто, Бехрами

Предупреждения: Асамоа, 20, Политано, 58, Муссо, 70, Мартинес, 78
Теги: Интер Удинезе
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