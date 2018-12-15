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Александр Головин - в заявке "Монако" на матч с "Лионом"

"Монако" объявил заявку на гостевой матч 18-го тура чемпионата Франции против "Лиона".

Вратари:Бенальо, Л. Бадиашиле;

Защитники: Б. Бадиашиле, Бьякон, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Панзо, Раджи;

Полузащитники: Шадли, Головин, Массенго, Тюрам, Тилеманс, Пеле, Диоп;

Нападающие: Фалькао, Силла.
Теги: Головин Монако
Вчера, 23:06
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#1  Yuriah  Россия (Сегодня, 00:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Александру пора менять команду .
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
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