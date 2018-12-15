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"Реал" обыграл "Райо Вальекано" и поднялся на третье место

"Реал" с минимальным счетом победил "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании (1:0).

Чемпионат Испании

16-й тур

"Реал" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Бензема, 13.

"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 90+2), Кроос, Льоренте, Бензема (Винисиус Жуниор, 78), Васкес, Асенсио (Сьос, 71).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула, Тито, Гальвес (Ба, 54), Веласкес, Алекс Морено, Имбула, Медран (Бебе, 54), Комесанья, Альваро Гарсия, Эмбарба (Алегрия, 73).

Предупреждения: Гальвес, 39. Бебе, 64. Имбула, 83.
Теги: Реал Райо Вальекано
Вчера, 23:08
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