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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Вест Хэм" победил "Фулхэм"
"Вест Хэм" победил "Фулхэм" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
17-й тур
"Фулхэм" - "Вест Хэм Юнайтед" - 0:2
Голы: Снодграсс, 17 (0:1). Антонио, 29 (0:2).
"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим (Кристи, 46), Чемберс, Моусон, Брайан, Кэрни, Сери (Йохансен, 61), Шюррле (Кебано, 76), Митрович, Камара.
"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 62), Эрнандес (Кэрролл, 73), Снодграсс, Антонио (Диангана, 85), Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Нобл, 39. Сери, 41. Йохансен, 90.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
17-й тур
"Фулхэм" - "Вест Хэм Юнайтед" - 0:2
Голы: Снодграсс, 17 (0:1). Антонио, 29 (0:2).
"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим (Кристи, 46), Чемберс, Моусон, Брайан, Кэрни, Сери (Йохансен, 61), Шюррле (Кебано, 76), Митрович, Камара.
"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 62), Эрнандес (Кэрролл, 73), Снодграсс, Антонио (Диангана, 85), Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Нобл, 39. Сери, 41. Йохансен, 90.
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